"جدول اليوم".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية للأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

أقيمت اليوم الجمعة الجمعية العمومية للأهلي التي تمت الدعوة لها للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

موعد الجمعية العمومية للأهلي

بدأت عمليات التصويت في الجمعية العمومية للأهلي منذ التاسعة صباحًا وتمتد حتى السابعة مساءً، ولن يوجد أي بنود للمناقشة وبالتالي بمجرد قيام العضو بعملية التصويت على اللائحة التي لن تستغرق سوى خمس دقائق على الأكثر.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان سابق له، إلى أنه من حق العضو أن يغادر مباشرة دون الانتظار لنهاية موعد اجتماع الجمعية العمومية والمحدد له السابعة مساءً.

أتوبيسات مجانية لنقل أعضاء النادي الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي توفير "أتوبيسات" مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" ذهابًا وإيابًا؛ للتيسير على الأعضاء للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وأشار النادي الأهلي، إلى أن إدارته وفرت عددًا من الخدمات، حيث تم تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة، حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم لجنته، فضلًا عن تخصيص نقاط للاستعلام داخل المقر وتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، وتأجير "جراجات" الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي، لخدمة الأعضاء مجانًا طوال اليوم.

نظام إلكتروني للتصويت على لائحة النادي الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان؛ لضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.

غرفة عمليات في الأهلي استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية

وشكّلت إدارة الأهلي غرفة عمليات مركزية بمقر الجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية اليوم المقبل، والتي تشهد تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وتضم الغرفة ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

ترتيبات استقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن الجمعية العمومية للأهلي

ووفرت إدارة الأهلي مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت.

وكان النادي الأهلي قد وجه عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم ضرورة الحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

