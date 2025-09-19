موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتصحيح الأوضاع في الدوري المحلي، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة ضمن 5 مواجهات خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

يُنقل لقاء المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، حيث تُبث المباراة على قناة "أون سبورت 1".

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري

يحتل المارد الأحمر المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما جاء سيراميكا سابعا برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

8 لاعبين في مباراة الأهلي وسيراميكا تحت شعار"صديق الأمس منافس اليوم"

قرار غير متوقع من فيريرا للاعبي الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي