الاتحاد السكندري يقيل مدربه أحمد سامي رسميًا

12:33 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

أحمد سامي مدرب سموحة

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، إقالة المدير الفني للفريق أحمد سامي، وذلك بعد الخسارة من فريق كهرباء الاسماعيلية بالجولة السابعة من الدوري المصري.

وخسر فريق الاتحاد السكندري، أمام نظيره كهرباء الإسماعيلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد الأسكندرية، ليواصل نتائجه المخيبة خلال الفترة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إيقاف مستحقات اللاعبين، وخصم 10 % من قيمة العقود، بسبب سوء النتائج.

وأكد النادي في بيانه، على إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة، والعودة للانتصارت من جديد.

واختتم: المجلس في حالة إنعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة القادمة.

أحمد سامي الاتحاد السكندري إقالة أحمد سامي الدوري المصري مدرب الاتحاد السكندري
