مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

"نمبر وان".. زوجة حسام عبدالمجيد تعلق على فوز الزمالك اليوم

08:37 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسام عبدالمجيد وخطيبته
  • عرض 4 صورة
    خطيبة حسام عبدالمجيد تحتفل معه بالسنة الجديدة
  • عرض 4 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ نهى خورشيد:

علقت ملك أحمد زوجة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز الأبيض اليوم بهدفين على حساب الإسماعيلي.

وواجه الفارس الأبيض نظيره الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعة المباراة، مع إيموجي "نمبر وان، توب، نار، قوس وسهم". على أنغام أغنية فيلم "الحريفة".

ستوري ملك زوجة حسام عبدالمجيد

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:

"هيروح بعيد".. تعليق إبراهيم فايق على فوز الزمالك بثنائية أمام الإسماعيلي

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة حسام عبدالمجيد الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز حسام عبدالمجيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون