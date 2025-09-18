مالية كفر الزيات تقسو على الترسانة برباعية في دوري المحترفين

كتب ـ نهى خورشيد:

علقت ملك أحمد زوجة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز الأبيض اليوم بهدفين على حساب الإسماعيلي.

وواجه الفارس الأبيض نظيره الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعة المباراة، مع إيموجي "نمبر وان، توب، نار، قوس وسهم". على أنغام أغنية فيلم "الحريفة".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

