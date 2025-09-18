"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على حساب نظيره زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

هدف بيراميدز في الدوري

وسجل هدف فوز بيراميدز خلال اللقاء اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 73.

ترتيب بيراميدز في الدوري

بيراميدز رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 11 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فريق زد عند النقطة 9 في المركز التاسع.

