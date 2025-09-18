مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 1
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

بيراميدز يصعد للمركز الثالث بفوز صعب على زد

08:08 م الخميس 18 سبتمبر 2025
فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على حساب نظيره زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

هدف بيراميدز في الدوري

وسجل هدف فوز بيراميدز خلال اللقاء اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 73.

ترتيب بيراميدز في الدوري

بيراميدز رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 11 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فريق زد عند النقطة 9 في المركز التاسع.

من "ولاد العم" لـ"الفارس الكداب".. كيف تطورت علاقة جماهير الزمالك والإسماعيلي؟

"بالجلابية".. مدرب الزمالك الأسبق يحتفل باليوم الوطني السعودي

بيراميدز وزد بيراميدز ضد زد موعد مباراة بيراميدز وزد ترتيب بيراميدز في الدوري
