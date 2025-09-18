مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

مهاجم 17 عامًا.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

08:07 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا، والتي تجمع بينهما غدًا ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور بسبب الإصابة، بينما شهدت عودة ياسر إبراهيم بعد غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة.

كما شهدت القائمة تواجد حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: نيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

الأهلي قائمة الأهلي عماد النحاس الأهلي وسيراميكا
