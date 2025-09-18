مباريات الأمس
"أوباما بديلاً".. بيراميدز يعلن تشكيله لمواجهة زد في الدوري

06:57 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وزد

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره زد عند الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز لمباراة زد

وجاء تشكيل بيراميدز الأساسي كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي.

في خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة – عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد، علي جبر، كريم حافظ، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، فيستون ماييلي، ويوسف أوباما.

ترتيب بيراميدز وزد في الدوري

بيراميدز يحتل قبل المباراة المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن زد صاحب المركز الثامن.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تأكد غياب لاعب الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة

مشهد إنساني.. مشجع كفيف يتابع الزمالك مع أطفاله

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز تشكيل بيراميدز زد الدوري المصري الممتاز كرونسلاف يورتشيتش
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

