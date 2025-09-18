"نمبر وان".. زوجة حسام عبدالمجيد تعلق على فوز الزمالك اليوم

كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وزد

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره زد عند الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز لمباراة زد

وجاء تشكيل بيراميدز الأساسي كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي.

في خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة – عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد، علي جبر، كريم حافظ، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، فيستون ماييلي، ويوسف أوباما.

ترتيب بيراميدز وزد في الدوري

بيراميدز يحتل قبل المباراة المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن زد صاحب المركز الثامن.

