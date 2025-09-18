لحظة بلحظة.. الإسماعيلي ضد الزمالك (0-1).. انطلاق الشوط الثاني

الخطيب يتفقد بعض الأعمال في فرع الأهلي بالتجمع

زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الإسماعيلي ونظيره الزمالك.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة السابعة.

ويحتل الإسماعيلي على الجانب الآخر المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثامن عشر الذي خاض منافسات الجولة السابعة.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ملخص مباراة الزمالك والإسماعيلي:

الدقيقة 1.. انطلاق المباراة

الدقيقة..5 ضغط متواصل من لاعبي الزمالك.

الدقيقة 6.. أمين عمر يحتب ركلة جزاء للزمالك.

الدقيقة 7.. عبدالله السعيد يفتتح التسجيل للزمالك بعد تسديد ركلة جزاء ناجحة.

الدقيقة 10.. محاولات من الإسماعيلي لإدراك هدف التعادل.

الدقيقة 15.. هجمة خطيرة للزمالك يفسدها دفاع الإسماعيلي.

الدقيقة 23.. بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمود بنتايج.

الدقيقة 28.. أدم كايد يهدر فرصة هدف محقق أمام الزمالك.

الدقيقة 35.. هجمات متبادلة بين لاعبي الزمالك والإسماعيلي.

الدقيقة 42.. عمر جابر يسقط على أرضية الملعب بعد تدخل عنيف.

الدقيقة 44.. خروج عمر جابر ونزول صلاح مصدق.

الدقيقة 45.. احتساب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+5.. نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الدقيقة 46.. انطلاق احداث الشوط الثاني