حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على نظيره الإسماعيلي بثنائية نطيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسجل أهداف الزمالك كل من عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة ، وأحرز الهدف الثاني عدي الدباغ في الدقيقة 55.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

أعتلي الزمالك بعد فوزه على الإسماعيلي، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي وصيف الدوري برصيد 14 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلي المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من الزمالك بثنائية.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ملخص مباراة الزمالك والإسماعيلي:

الدقيقة 1.. انطلاق المباراة

الدقيقة..5 ضغط متواصل من لاعبي الزمالك.

الدقيقة 6.. أمين عمر يحتب ركلة جزاء للزمالك.

الدقيقة 7.. عبدالله السعيد يفتتح التسجيل للزمالك بعد تسديد ركلة جزاء ناجحة.

الدقيقة 10.. محاولات من الإسماعيلي لإدراك هدف التعادل.

الدقيقة 15.. هجمة خطيرة للزمالك يفسدها دفاع الإسماعيلي.

الدقيقة 23.. بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمود بنتايج.

الدقيقة 28.. أدم كايد يهدر فرصة هدف محقق أمام الزمالك.

الدقيقة 35.. هجمات متبادلة بين لاعبي الزمالك والإسماعيلي.

الدقيقة 42.. عمر جابر يسقط على أرضية الملعب بعد تدخل عنيف.

الدقيقة 44.. خروج عمر جابر ونزول صلاح مصدق.

الدقيقة 45.. احتساب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+5.. نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الدقيقة 46.. انطلاق احداث الشوط الثاني

الدقيقة 50.. استحواذ على الكرة من قبل لاعبي الزمالك.

الدقيقة 55.. عدي الدباغ يسجل الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 64.. نزول ثنائي الزمالك أحمد حمدي وعبدالحميد معالي وأحمد فتوح، خروج ناصر ماهر وبنتايج ودونجا.

الدقيقة 75.. توقف المباراة لالتقاط الأنفاس.

الدقيقة 79.. هجمات مكثفة من الإسماعيلي لتسجيل هدف أول.

الدقيقة 81.. حسام عبدالمجيد ينقذ الزمالك من استقبال هدف ويخرج كرة من على خط المرمي.

الدقيقة 83.. خروج عدي الدباغ ونزول ناصر ماهر.

الدقيقة 87.. استحواذ على الكرة من قبل لاعبي الزمالك.

الدقيقة 89.. هجمة خطيرة للزمالك وتسلسل على ناصر ماهر.

الدقيقة 90.. احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+8.. نهاية المباراة فوز الزمالك بثنائية نظيفة على الإسماعيلي.