كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، تدخل مجلس إدارة الزمالك، من أجل تحفيز اللاعبين، قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري، وصرف مكافأة المباريات الماضية.

قال كريم حسن شحاته، خلال برنامجه عبر قناة الحياة: "إدارة الزمالك صرفت مكافأتين من المباريات اللى فاز بها الزمالك قبل كدا".

وأضاف: "اللاعبون أكدوا أنهم مركزين في مواجهة الإسماعيلي، جداً وعايزين يكملوا الإنتصارات و صدارة الدوري، كلام اللاعبين مع الإدارة وجون إدوارد أنهم عايزين صدارة الدوري والفريق يمشى الفريق بشكل كويس قبل مباراة الأهلي".

وأضاف: "أحمد ربيع الصفقة الجديدة لنادى الزمالك بدأ يتدرب بشكل جماعي مع الفريق، وممكن نشوفه في مباراة الجونة، ولكن مشاركته أمام الإسماعيلي صعبة".

وأكمل: "محمد شحاتة حتى الآن لم يشارك فى التدريبات الجماعية ويخوض تدريبات تأهيلية قبل العودة من جديد".

وشدد: "تشكيل مواجهة الإسماعيلي هو زى مباراة المصري ممكن يعمل تبديل واحد أو لا، يلعب شيكو بانزا مكان أدم و ممكن يستمر أدم فى التشكيل الأساسي، وهو الأقرب".

واختتم تصريحاته: "أحمد حمدي راجع بشكل كويس جداً، والمباراة هتبقى في استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية مش فى استاد الإسماعيلية".

