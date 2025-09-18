مباريات الأمس
"لا يعيش أفضل حالاته الفنية".. لاعب الزمالك السابق ينتقد أداء الفريق

01:22 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض لا يعيش أفضل حالاته الفنية في الوقت الحالي، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها مؤخرًا.

وقال نادر السيد، في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس” مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن أداء الزمالك داخل الملعب لا يعكس حالة من الانسجام الكامل، موضحًا أن خطوط الفريق تبدو بعيدة عن بعضها، وهو ما يفقده التناغم المطلوب كوحدة واحدة.

وأضاف أن الأداء الفني للفريق لم يصل بعد إلى المستوى المثالي، معتبرًا أن الزمالك ما زال ينقصه الكثير حتى يظهر بالشكل الذي يرضي جماهيره من الناحية الفنية.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك والإسماعيلي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 لقاءات والتعادل بمواجهة وحيدة وتلقى هزيمة أخرى.

بينما يقع فريق الإسماعيلي، في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد وتعادل و4 خسائر.

الزمالك تصريحات نادر السيد نادر السيد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
