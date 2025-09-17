"بعد تصريحات وكيله".. مصدر بالأهلي يوضح موقفه من رحيل إمام عاشور

كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن فريق "G"، الذي يرأسه نجم الزمالك السابق شيكابالا، من تحقيق فوزا ثمينا اليوم الأربعاء، على نظيره فريق المستقبل سبورت بهدفين دون رد.

ويتواجد الفريق ضمن منافسات مجموعة القاهرة "أ"، بدوري القسم الثاني "ب"، ويقوده فنيا لاعب الزمالك السابق إبراهيم صلاح.

بفوزه اليوم على فريق المستقبل، حقق فريق "G" الانتصار الثاني له على التوالي بعدما فاز في الجولة الماضية على فريق حلوان العام حلوان بهدفين لهدف.

وشهدت مباراة فريق "G" والمستقبل، الحضور الأول لشيكابالا رئيس النادي، بجانب حضور بارز لطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، بجانب حضور طارق يحيى نجم الزمالك السابق.

