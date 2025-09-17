مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

المصري

2 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"بدرجة رجل أعمال".. 20 صورة ترصد استثمارات ميدو بجانب كرة القدم

07:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميدو باحتفالية تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو ويسرا_1
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (8)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (4)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (1)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (5)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (6)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (7)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (2)
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته (3)
  • عرض 15 صورة
    ميدو (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    ميدو (3) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

لا يقتصر أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، استثماراته الشخصية داخل الملاعب فقط، بل تمتد للعقارات بخلاف عمله الإعلامي والتحليل الفني.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز استثمارات ميدو داخل وخارج مجاله الكروي كالتالي:

- يمتلك أحمد حسام ميدو مشروعًا خاصا بمسمى " THE MAKER "، ويعمل هذا المشروع على تسليط الضوء على المواهب والناشئين في مختلف محافظات مصر وتدريبهم لمنحهم فرصة الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

- يساهم ميدو في نادي بارالمينيا القبرصي، وذلك ضمن توسعة استثماراته خارج البلاد، حيث أعلن في شهر مايو الماضي عن بداية مشروعه الجديد داخل نادي بارالمينيا القبرصي للمساعدة في احتراف اللاعبين المصريين بأوروبا عبر بوابة النادي.

وكتب ميدو عبر حسابه في انستجرام: "في ظل حرصي على التوسع في الاستثمار في مجال كرة القدم أتشرف بأن أعلن عن بدء مشروعي الجديد مع نادي Enosis paralimni المشارك في الدوري القبرصي الممتاز ومن خلال هذه الخطوة سأعطي فرصة للاعبين صغار السن لصقل موهبتهم واتخاذ خطواتهم الأولى في أوروبا تمهيدا لنقلهم للخمس دوريات الكبرى".

- يعمل ميدو في مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامجه "أوضة اللبس"، والذي يعرض على قناة النهار.

- بجانب تحليله بعض المباريات الهامة بمختلف الدوريات، حيث سبق وتواجد في تحليل مباريات الدوري السعودي والمصري والدوريات الأوروبية.

اقرأ أيضًا:

"علامات تجارية وإعلانات".. كيف تعيش زوجات النجوم العالميين لكرة القدم بالسعودية؟

25 صورة ترصد كيف طوّر محمد صلاح بنيته الجسدية المذهلة

"5 وجبات وتجنب 3 أطعمة يعشقها".. مكونات البرنامج الغذائي لمحمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو استثمارات ميدو الزمالك مشروع ميدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان