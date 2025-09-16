مباريات الأمس
مصدر يكشف لمصراوي طبيعة مرض إمام عاشور

07:59 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن طبيعة المرض الذي يعاني منه نجم الأهلي إمام عاشور ونُقل على إثره لأحد مستشفيات منطقة المهندسين عقب مباراة إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري في مباراة شهدت مشاركة إمام عاشور بآخر 15 دقيقة من اللقاء.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بفيروس A.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن إمام عاشور مازال محتجزًا في المستشفى للخضوع للعناية والفحوصات اللازمة.

ماهو فيروس A ؟

فيروس A يعد من أخف أنواع الفيروسات الكبدية ويُسبب التهابًا حادًا بالكبد ولكنه لا يسبب مرضًا مزمنًا أو تلفًا دائمًا للكبد مثل بعض أنواع فيروسات الكبد الأخرى.

موعد المباراة القادمة للأهلي

الأهلي يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مرض إمام عاشور أزمة إمام عاشور الصحية
