9 ملايين دولار.. جوائز مالية ضخمة للفرق المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية

06:43 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتبت - هند عواد:

يمتلك الثنائي الزمالك والمصري البورسعيدي، فرصة لحصد مكافأة مالية ضخمة من بطولة كأس الكونفدرالية، التي وصلت قيمة جوائزها المالية إلى 9 ملايين دولار.

وكشف موقع "البطولة" المغربي، مكافأة الفائز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تُقدَّر بـ2 مليون دولار.

ويشارك الزمالك والمصري البورسعيدي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026، والتي تنطلق مرحلة المجموعات بها في نوفمبر المقبل.

وذكر الموقع، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خصص مبلغ 750 ألف دولار للفريقين اللذين تأهلا إلى نصف النهائي، بينما تصل قيمة جوائز الفرق الأربعة التي تبلغ ربع النهائي إلى 550 ألف دولار لكل فريق.

ويحصل البطل على 2 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على مبلغ مليون دولار، وتحصل الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات على 400 ألف دولار. وهكذا يكون إجمالي جوائز البطولة 9.9 مليون دولار.

الزمالك المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026
