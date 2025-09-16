8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو

"تقسيط على 6 أشهر".. قرار عاجل من لبيب لأعضاء الزمالك لحل الأزمة المالية

كتب - محمد الميموني:

نشرت دانا آدم زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن مقطع فيديو لاستقبالها له هي وأطفاله بعد عودته من بوركينا فاسو.

وظهر حسام حسن يمازح أطفاله بعد العودة بجانب احتضان زوجته دانا آدم.

نتيجة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

منتخب مصر تعادل سلبيًا مع مستضيفه بوركينا فاسو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العاس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفاق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف قبل جولتين من نهاية التصفيات.

