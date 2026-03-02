الجيش الأمريكي ينفي غرق حاملة طائرات أمريكية من قبل إيران

وكالات

نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن إعلانهم استهداف وتدمير أسطول أمريكي في البحرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الإثنين، إن آلة الرسائل الكاذبة التابعة للنظام الإيراني تواصل الادعاء كذباً بأنها أغرقت حاملة طائرات أمريكية.

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن الحقيقة أن حاملة الطائرات الوحيدة التي تعرضت للقصف هي حاملة الطائرات الإيرانية بدون طيار "شهيد باقري".

وأكدت القيادة الأمريكية أن القوات الأمريكية قصفت السفينة في غضون ساعات من إطلاق عملية "Epic Fury".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الليلة الماضية، قامت الولايات المتحدة بضرب عمق إيران بهدف إضعاف قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.