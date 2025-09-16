هل هرب شيكو بانزا من مباراة المصري؟.. مصدر يفجر مفاجأة

"له الحرية في مستقبله".. أول رد رسمي من بيراميدز حول رحيل ماييلي للأهلي

كتب- محمد خيري:

تصاعدت أزمة مستحقات الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الأبيض.

وغاب شيكو بانزا، عن مواجهة الزمالك الماضية أمام المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري، بعدما عاد متأخرا من بلاده وفقا ما ذكره نادي الزمالك.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب غاضب للغاية من عدم حصوله على مستحقاته حتى الآن، وهو ما جعله يأتي متأخرا من بلاده، في ظل حصوله على أكثر من وعد ولم يتحقق.

وأضاف المصدر، أنه زاد من الأمر سوء، بتقديم ناديه السابق، إنذار لنادي الزمالك، مطالبا المستحقات الخاصة بالقسط الأول من الصفقة، والمقدر بمبلغ 200 ألف دولار، ولم يحصل عليها حتى الآن، ويلاقي تجاهلا من قبل مسؤولي الأبيض.

وأختتم المصدر، أن جون إدوارد يحاول حل أزمة المستحقات مع مجلس الإدارة في الوقت الحالي، خاصة وأن مثل هذه الأمور، تهدد استقرار الفريق الذي يسعى لتحقيق بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

