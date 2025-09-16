"تم عقد اجتماع مع أحدهما".. مدرب البرتغال السابق يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

كتب ـ يوسف محمد:

لم ينس إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، أهالي مدينة السنبلاوين التي ينتمي لها في محافظة الدقهلية بعد الشهرة.

وظهر إمام عاشور في لفتة مميزة، حيث قام بتقديم أطقم ملابس تدريبات لفريق السنبلاوين، الذي ينشط في دوري القسم الثالث، في إشارة إلى ارتباطه ببلده والمركز الذي نشأ فيه منذ طفولته.

وقدم عاشور مجموعة من قمصان التدريبات للاعبي الفريق، بالإضافة إلى أطقم للجهاز الفني للفريق أيضًا، في إشارة إلى دعم اللاعب للفريق الذي يمثل بلده مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

اسم ابنة إمام عاشور

وحملت القمصان التي منحها عاشور إلى لاعبي فريق السنبلاوين وجهازهم الفني، اسم كتاليا ابنة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر.

يذكر أن حازم عاشور الشقيق الأكبر لنجم وسط الأهلي، يعمل مديرًا لشؤون اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي السنبلاوين.

