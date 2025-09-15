أحمد فتوح لاعب الزمالك يوجه رسالة لعصام صاصا
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
وجه لاعب الزمالك أحمد فتوح رسالة تهنئة لمطرب المهرجانات عصام صاصا بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر فتوح صورة تجمعه بعصام صاصا عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة STORY مدوناً:"كل سنة وأنت طيب يااخويا".
وظهر فتوح رفقة عصام صاصا ولاعب الأهلي إمام عاشور مؤخرًا بمقطع فيديو وهم يلعبون الكرة في الفيلا الخاصة بأحدهم في مدينة احلية، لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
وتجمع فتوح وعصام صاصا علاقة صداقة قوية إذ ظهر الأخير رفقة لاعب الزمالك بحفل زفاف شقيقته.
اقرأ أيضًا:
"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟
"باع قمصان الدون لشراء الكحول" .. من هو والد كريستيانو رونالدو؟
"خطف واحدة من رونالدو بمبلغ خيالي".. أسطول سيارات ميسي الذي قد لم تشاهده من قبل
فيديو قد يعجبك: