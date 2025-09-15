مباريات الأمس
إعلان

أحمد فتوح لاعب الزمالك يوجه رسالة لعصام صاصا

08:51 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
وجه لاعب الزمالك أحمد فتوح رسالة تهنئة لمطرب المهرجانات عصام صاصا بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر فتوح صورة تجمعه بعصام صاصا عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة STORY مدوناً:"كل سنة وأنت طيب يااخويا".

أحمد فتوح وعصام صاصا

وظهر فتوح رفقة عصام صاصا ولاعب الأهلي إمام عاشور مؤخرًا بمقطع فيديو وهم يلعبون الكرة في الفيلا الخاصة بأحدهم في مدينة احلية، لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

وتجمع فتوح وعصام صاصا علاقة صداقة قوية إذ ظهر الأخير رفقة لاعب الزمالك بحفل زفاف شقيقته.

أحمد فتوح عصام صاصا عيد ميلاد عصام صاصا الزمالك
