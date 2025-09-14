كتب - يوسف محمد:

عاد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المباريات الرسمية مع المارد الأحمر، بعد غياب طويل، بعد تواجده في مباراة الفريق أمام إنبي اليوم بالدوري.

وشارك إمام عاشور اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، للمشاركة في المباريات الرسمية مع المارد الأحمر للمرة الأولى، منذ تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، بكأس العالم للأندية في يونيو الماضي.

وظهر عاشور رفقة المارد الأحمر، بعد غياب استمر 91 يومًا، إذ كانت آخر مباراة شارك بها نجم الأهلي، هي مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي بالمونديال.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

