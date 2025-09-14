مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"بعد غياب 91 يومًا".. إمام عاشور يعود للمشاركة في المباريات الرسمية مع الأهلي

10:09 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور من مباراة بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

عاد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المباريات الرسمية مع المارد الأحمر، بعد غياب طويل، بعد تواجده في مباراة الفريق أمام إنبي اليوم بالدوري.

وشارك إمام عاشور اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، للمشاركة في المباريات الرسمية مع المارد الأحمر للمرة الأولى، منذ تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، بكأس العالم للأندية في يونيو الماضي.

وظهر عاشور رفقة المارد الأحمر، بعد غياب استمر 91 يومًا، إذ كانت آخر مباراة شارك بها نجم الأهلي، هي مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي بالمونديال.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

اقرأ أيضًا:

فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي

15 صورة لأسطول سيارات كريستيانو رونالدو يتخطى الملايين الدولارات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي وإنبي عودة إمام عاشور آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان