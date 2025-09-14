كتب - يوسف محمد:

تلقى النادي الأهلي، ضربة موجعة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما بالدوري المصري، بإصابة نجم الفريق أحمد سيد زيزو، واستبداله مع أول نصف ساعة من المباراة.

وسقط أحمد سيد زيزو نجم وسط الأهلي على الأرض، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليضطر عماد النحاس المدير الفني استبداله وإدخال طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيزو اشتكى في الإحماء قبل بداية المباراة، من شد في العضلة الضامة.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره إنبي، على ملعب "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

