مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"حذرهم قبل المباراة".. زيزو يتعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي

09:03 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (1)
  • عرض 9 صورة
    زيزو من مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    زيزو من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 9 صورة
    زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 9 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تلقى النادي الأهلي، ضربة موجعة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما بالدوري المصري، بإصابة نجم الفريق أحمد سيد زيزو، واستبداله مع أول نصف ساعة من المباراة.

وسقط أحمد سيد زيزو نجم وسط الأهلي على الأرض، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليضطر عماد النحاس المدير الفني استبداله وإدخال طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيزو اشتكى في الإحماء قبل بداية المباراة، من شد في العضلة الضامة.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره إنبي، على ملعب "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

اقرأ أيضًا:

فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي

15 صورة لأسطول سيارات كريستيانو رونالدو يتخطى الملايين الدولارات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو النادي الأهلي الأهلي وإنبي الدوري المصري مباراة الأهلي وإنبي إصابة زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان