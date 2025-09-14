تريزيجيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك إنبي بالدوري المصري (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول أمام إنبي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 34 من زمن اللقاء، بعد عرضية متقنة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها محمود حسن تريزيجيه برأسية قوية سكنت شباك الحارس على يساره، معلناً تقدم المارد الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.