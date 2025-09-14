مباريات الأمس
"لا يتوقف عن المراوغة".. ملخص بالفيديو للمسات خوان بيزيرا في مباراة الزمالك والمصري

04:32 م الأحد 14 سبتمبر 2025

خوان بيزيرا

كتب ـ محمد الميموني:

لفت النجم البرازيلي خوان بيزيرا، أنظار الجماهير بمباراة الزمالك ونظيره المصري بمراوغاته خلال أحداث اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز المصري بثلاثية نظيفة على نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وظهر بيزيرا بشكل مميز في مباراة أمس مع الأبيض كما صنع الهدف الثاني للفريق الذي سجله عمر جابر للزمالك في مرمى المصري.

صفقة ضم الزمالك للبرازيلي خوان بيزيرا

وكان الزمالك قد تعاقد مع الجناح صاحب الـ 22 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من أوليكساندريا الأوكراني بعقد لمدة 4 سنوات.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس 18 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

فيديو قد يعجبك:



