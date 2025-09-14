مباريات الأمس
جون إدوارد يثير الجدل بمدرجات مباراة الزمالك والمصري

02:03 م الأحد 14 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أثارت لقطات ظهر بها المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد بمدرجات مباراة فريقه ونظيره المصري حالة من الجدل.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة.

وظهر جون إدوارد بدون أي ردة فعل مع الأهداف التي كان يسجلها لاعبو فريقه في ظل احتفالات قوية من أعضاء مجلس إدارة النادي الذين تواجدوا بمحيطه.

وربط البعض عدم احتفال جون إدوارد وعلامات الجدية على وجهه خلال المباراة بالأزمة المالية التي يمر بها فريق الزمالك حاليًا وآخرون لوجود ضغوطات كثيرة عليه.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الإسماعيلي عند الخامسة عصر يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

جون إدوارد موعد مباراة الزمالك المقبلة نتيجة مباراة الزمالك والمصري الزمالك
