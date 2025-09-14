كتب ـ محمد الميموني:

استقر كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوكلاند سيتي.

موعد مباراة بيراميدز و أوكلاند سيتي

ويواجه بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي عند التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن المنافسات الأولي من كأس إنتركونتيننتال لموسم 2025.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أوكلاند سيتي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز في مباراة أوكلاند سيتي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي.

ـ خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

ـ خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي، إيفرتون دا سيلفا، فيستون مايلي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

ونعرض لكم خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي كالتالي:

ـ SSCHD السعودية.

ـ shahid VIP.

ويشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في النهائي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر يشارك فريق أوكلاند بصفته بطلاً لأوقيانوسيا بعد فوزه على نظيره هيكاري يونايتد من دولة غينيا الجديدة.

وحال فوز بيراميدز ببطولة كأس إنتركونتيننتال سيواجه فريق أهلي جدة السعودي المتوج بآخر لقب من دوري أبطال آسيا للنخبة

