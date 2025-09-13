الزمالك يحقق فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بثلاثية في الدوري

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دور نايل".

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 13 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم 11 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا ، عدي الدباغ، آدم كايد.

تشكيل المصري البورسعيدي للقاء

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف -محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر .

خط الهجوم : منذر طمين - صلاح محسن.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: فرصة خطيرة للمصري بعد عرضية خطيرة من كريم العراقي ويقابلها لاعب المصري برأسية ولكنها تصطدم بزميله.

الدقيقة 8: فرصة خطيرة للزمالك، بعد انفراد من عدي الدباغ بالمرمى ولكن عصا صبحي حارس مرمى المصري يتصدى للكرة.

الدقيقة 9: فرصة خطيرة للمصري، بعد انفراد من صلاح محسن يمر من حارس المرمى، ثم يسقط على أرض الملعب وسط مطالبات بركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من محمود حمادة لاعب المصري، لكنها تمر أعلى مرمى الزمالك.

الدقيقة 19: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك، يتصدى لها عصام ثروت حارس مرمى المصري.

الدقيقة 24: تسديدة من منذر طمين لاعب المصري، يتصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 30: عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري.

الدقيقة 35: خطأ في وسط الملعب لصالح خوان بيزيرا لاعب الزمالك.

الدقيقة 37: عرضية من منذر طمين لاعب المصري تمر بجوار القائم لمرمى الزمالك.

الدقيقة 40: رأسية من ناصر ماهر لاعب الزمالك ولكنها تمر بعيدة عن مرمى فريق المصري.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك ولكنها تمر بجوار مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصري.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: تسديدة أرضية من خوان بيزيرا لاعب المصري ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 51: عرضية من أدم كايد لاعب الزمالك يخرجها دفاع المصري.

الدقيقة 64: عمر جابر يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى المصري البورسعيدي.

الدقيقة 69: رأسية من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ولكنها تمر أعلى مرمى المصري.

الدقيقة 75: رأسية من عمرو ناصر لاعب الزمالك، يتصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

الدقيقة 81: تسديدة من عبد الرحيم دغموم، يتصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 86: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك، بطاقة حمراء لمحمد هاشم مدافع المصري.

الدقيقة 88: اشتباكات بين لاعبي المصري والزمالك.

الدقيقة 90: عبد الله السعيد يحرز الهدف الثالث للزمالك، بعد تسديدة ركلة الجزاء بشكل ناجح.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.