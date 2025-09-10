مباريات الأمس
"بعد التتويج بكأس العالم".. شيكابالا يفاجئ قائد منتخب أطفال بلا مأوى (صورة)

01:27 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، ورئيس نادي نيو جيزة، على دعم مصطفى شيكا كابتن منتخب مصر الفائز بكأس العالم للأطفال بلا مأوى.

ونشر "شيكابالا" صورة مع قائد منتخب مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "فخور بيكم وباللي بتعملوه مع المنتخب لرفع اسم مصر".

وأضاف: "أتمنى أشوفكم في يوم من الأيام رافعين اسم بلدنا من جديد في أكبر المحافل العالمية".

وأكمل: "منتظرين منكم لاعبين يكسروا الدنيا في الدوري المصري".

وكان منتخب مصر للأطفال بلا مأوى قد نجح في كتابة التاريخ، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم على حساب البرتغال بنتيجة 4 – 3، وسط مشاركة 50 فريقًا من مختلف دول العالم.

شيكابالا الزمالك أطفال بلا مأوى كأس العالم
