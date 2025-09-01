كتب - محمد القرش:

روى يوسف أويا لاعب فريق وادي دجلة، كواليس الفوز على الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "اتفرجنا وذاكرنا الزمالك كويس جدا قبل الماتش، وعرفنا نقاط قوتهم وضعفهم، وقدرنا نستغل الأخطاء اللي عندهم لصالحنا".

وأضاف: "نفذنا تعليمات الجهاز الفني اللي تدربنا عليها قبل الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا".

وواصل: "كنا متوقعين الفوز على الزمالك، عشان عندنا هدف وطموح اننا نعمل نتايج كويسة في الدوري السنادي، ونعرف الناس أن احنا فرقة كبيرة".

وزاد: "كملنا على مستوانا بعد لما استقبلنا الهدف الأول، عشان كنا عارفين وواثقين من التعادل والفوز، ومش فارق معانا كلام أي حد".

وأوضح: "بين الشوطين كابتن محمد الشيخ قال لنا كملوا زي ما انتوا على الأداء ده ومحدش يفكر في أي حاجة تاني، كان بيحاول يشيل من علينا الضغوط".

وأردف: "لاعيبة الزمالك محترمة جدا، مفيش حد منهم انفعل علينا، وجمهور الزمالك محترم طول الماتش بيشجع فريقه بس".

واختتم: "كابتن محمد الشيخ قالنا استحقينا الفوز بعد ما عملتوا ماتش كبير، وانتوا لاعية رجالة ولازم نركز في الماتشات اللي جاية علشان التحدي هيبقى صعب".

وانتهت المباراة بفوز وادي دجلة على الزمالك بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.