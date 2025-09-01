كتب- مصراوي:

نشبت مشاجرة داخل مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة التي أقيمت أمس الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعود الواقعة إلى اشتباك سيدة مع أخرى بسبب لعب الأطفال، ولكن الأمر تطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وبعدها تدخلت سيدتين أخرى في الواقعة ليقوم ثلاث سيدات بالتعدي على أخرى بالأيدي داخل النادي، وهو ما استدعى لتدخل الأمن مع وجود حالة من الفوضى.

وفي النهاية تعرضت السيدة المعتدى عليها للإصابة وتم نقلها إلى المستشفى فورا في سيارة الإسعاف، لعدم قدرتها على السير.

وتبين بعد الفحص الطبي إصابة السيدة المعتدى عليها بغضروف الظهر، وسوف تخضع لفحوصات طبية أخرى اليوم.

ومن جانبه قرر مجلس الإدارة، تحويل جميع أفراد المشاجرة إلى التحقيق، ومنعهم من دخول النادي بشكل مؤقت، لحين الوصول للنتائج كاملة.