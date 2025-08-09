موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع مودرن سبورت

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-2، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أهداف مباراة الأهلي

سجل هدف الأهلي الأول، أحمد رضا في الدقيقة 50.

سجل هدف مودرن سبورت الأول، حسام حسن في الدقيقة 58.

سجل هدف مودرن سبورت الثاني، علي الفيل في الدقيقة 74.

سجل هدف الأهلي الثاني، ياسين مرعي في الدقيقة 79.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة منافسه فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.