أحمد فتوح يشيد بأداء محمد شحاتة (صورة)

أشاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمحمد شحاتة لاعب وسط الفريق، بعد هدفه في شباك سيراميكا كليوباترا.

وسجل محمد شحاتة هدف الزمالك الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم في الجولة الأولى من الدوري المصري وانتهى بنتيجة 2-0.

ونشر أحمد فتوح مقطع فيديو لهدف محمد شحاتة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق برمز تعبيري "قلب أبيض".

