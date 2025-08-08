مباريات الأمس
احتفلت بجنون بتتويجه بأفريقيا.. زيكو يتحدث عن انتقاله إلى بيراميدز

01:39 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زيكو مع بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    مصطفى زيكو
  • عرض 7 صورة
    زيكو بتيشرت بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    مصطفى زيكو لاعب زد
  • عرض 7 صورة
    مصطفى زيكو
  • عرض 7 صورة
    مصطفى زيكو لاعب الأهلي المحتمل
كتبت-هند عواد:

تحدث مصطفى زيكو لاعب بيراميدز الجديد، عن انتقاله إلى الفريق السماوي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصطفى زيكو في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك": "فضلت الانتقال إلى بيراميدز على العديد من العروض، بعدما اقتنعت بمشروع وأهداف النادي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون الاختيار الصحيح".

وأضاف: "أفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، ومثلي الأعلى محليا تريزيجيه وعالميا كريستيانو رونالدو، واحتفلت بشكل جنوني بعد تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا ولم أكن أعلم أنني سأنضم للفريق".

واختتم زيكو: "أدين بالفضل لياسر رضوان نجم الأهلي السابق الذي منحني فرصة اللعب في الفريق الأول لجمهورية شبين في عمر 15 عام".

