موعد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، والذي يبدأ اليوم، الموافق 8 أغسطس، بمباريات قوية ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ويفتتح نادي بيراميدز الدوري بمواجهة وادي دجلة، في حين يلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في أبرز مواجهات اليوم، كما يشهد اليوم أيضا لقاء مرتقبًا بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بيراميدز ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2