مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

05:21 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (12)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (18)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (17)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (13)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (14)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (15)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (16)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، والذي يبدأ اليوم، الموافق 8 أغسطس، بمباريات قوية ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ويفتتح نادي بيراميدز الدوري بمواجهة وادي دجلة، في حين يلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في أبرز مواجهات اليوم، كما يشهد اليوم أيضا لقاء مرتقبًا بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بيراميدز ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات الدوري المصري القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري موعد مباراة الزمالك وسيراميكا موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟