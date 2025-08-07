بعد الجدل.. مصدر في الزمالك يرد على قيمة صفقة البرازيلي خوان ألفينا

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله في الوقت الحالي، بشأن قيمة التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا خلال الساعات الماضية.

وكشف نادي أوليكساندريا الأوكراني أن قيمة انتقال خوان للزمالك تكلفت مليون و800 ألف دولار، بينما المصادر في الزمالك أكدت أن الصفقة انتهت بمبلغ 600 ألف دولار.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك قال: لم نصدر أي شيء رسمي بخصوص المقابل المادي لصفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا".

وأضاف المصدر: "نحن لا نعلن أي تفاصيل مالية عن أي صفقة، سوى فقط إعلان التعاقدات الرسمية مع اللاعبين، وهو ما وضح في جميع الصفقات التي تم التعاقد معها".

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، وخوان ألفينا لمدة أربعة سنوات، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.