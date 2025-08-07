كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تحمل ممدوح عباس رئيس الأبيض الأسبق، قيمة صفقة انضمام البرازيلي خوان ألفينا، الذي انضم مؤخرا لنادي الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، خلال الساعات الماضية، عن التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق اوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ممدوح عباس وعد وأوفى، قال للزملكاوية هعوضكم عن رحيل زيزو وتحمل ثمن الصفقتين وآخرهم كان اللاعب البرازيلي".

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، وخوان ألفينا 4 مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.