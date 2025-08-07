رغم غلق القيد.. كيف يمكن لأندية الدوري المصري ضم صفقات جديدة؟

كتبت-هند عواد:

رغم غلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري الممتاز، إلا أن ما زالت هناك فرصة أمام تلك الأندية، لدعم صفوفهم بصفقات جديدة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، مساء أمس الأربعاء 6 أغسطس، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري الخاصة بالقيد لموسم 2025-26، يمكن للأندية قيد لاعبي المراحل السنية حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

وتنص لوائح القيد بالآتي:

آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية كالآتي:

-المراحل السنية (مواليد 2007): يوم الإثنين 18 أغسطس 2025

-مواليد 2005و2006: يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

-يسمح بالقيد للمراحل السنية، خلال الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إضافة إلى فترة القيد خلال شهر يناير.

