مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

رغم غلق القيد.. كيف يمكن لأندية الدوري المصري ضم صفقات جديدة؟

10:57 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

رغم غلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري الممتاز، إلا أن ما زالت هناك فرصة أمام تلك الأندية، لدعم صفوفهم بصفقات جديدة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، مساء أمس الأربعاء 6 أغسطس، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري الخاصة بالقيد لموسم 2025-26، يمكن للأندية قيد لاعبي المراحل السنية حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

وتنص لوائح القيد بالآتي:

آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية كالآتي:

-المراحل السنية (مواليد 2007): يوم الإثنين 18 أغسطس 2025

-مواليد 2005و2006: يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

لائحة قيد اللاعبين

-يسمح بالقيد للمراحل السنية، خلال الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إضافة إلى فترة القيد خلال شهر يناير.

اقرأ أيضًا:

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب القيد قيد صفقات جديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم