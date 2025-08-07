كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2025\2026.

وتنطلق بطولة الدوري المصري، غدا الجمعة، حيث يلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز يواجه وادي دجلة.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا منتظر الدوري عايز أشوف اللاعب اللي بيحصل علي 120 مليون هيعمل أيه واللاعب اللي هيحصل علي 18 مليون جنيه هيعمل أيه".

وأكمل: "واللاعب اللي هيحصل على 30 مليون هيعمل ايه وما هو الفارق بين هؤلاء اللاعبين في الملعب".

جدير بالذكر، أن باب الانتقالات أغلق بشكل رسمي أمس الأربعاء، ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا قادما من الدوري الأوكراني في اللحظات الأخير.