مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"منتظر أشوف أبو 120 مليون هيعمل أيه".. الغندور يوجه رسالة قبل انطلاق الدوري

10:39 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2025\2026.

وتنطلق بطولة الدوري المصري، غدا الجمعة، حيث يلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز يواجه وادي دجلة.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا منتظر الدوري عايز أشوف اللاعب اللي بيحصل علي 120 مليون هيعمل أيه واللاعب اللي هيحصل علي 18 مليون جنيه هيعمل أيه".

وأكمل: "واللاعب اللي هيحصل على 30 مليون هيعمل ايه وما هو الفارق بين هؤلاء اللاعبين في الملعب".

جدير بالذكر، أن باب الانتقالات أغلق بشكل رسمي أمس الأربعاء، ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا قادما من الدوري الأوكراني في اللحظات الأخير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الغندور خالد الغندور الدوري المصري أخبار الرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رغم غلق القيد.. كيف يمكن لأندية الدوري المصري ضم صفقات جديدة؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم