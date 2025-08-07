دور الخطيب.. شوبير يكشف تطورات تجديد تعاقد إيهاب أمين مع الأهلي

القاهرة – مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، آخر تطورات ملف تجديد عقد إيهاب أمين، نجم فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، وذلك خلال برنامجه "حارس الأهلي" عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير:"خلال اليومين الماضيين، تواصلت مع الكابتن إيهاب أمين، وتحدثنا بشأن تجديد عقده مع النادي، هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين، وإيهاب نفى عددًا من الأمور المتداولة، وأعرب لي عن حزنه بسبب ما يتعرض له من هجوم لا أساس له من الصحة."

وأضاف:"ملف تجديد عقد إيهاب أمين سيتم عرضه بشكل كامل غدًا على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي طلب من الجهاز الإداري تجهيز ورقة تتضمن كل طلبات اللاعب وبالفعل، تم تسجيل كل رغبات إيهاب، وسيقوم الكابتن خالد العوضي برفعها للخطيب لمناقشتها."

وتابع شوبير:"إيهاب تحدث معي وأكد رغبته الكبيرة في الاستمرار داخل النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه فخور بكل ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الست الماضية من بطولات وإنجازات، كما عبر عن خوفه من أن يتم فهم تصريحاته أو طلباته بشكل خاطئ، مؤكدا أنه فقط يريد البقاء في الأهلي."

واختتم شوبير حديثه قائلاً:"أتمنى أن يتم توصيل وجهة نظر إيهاب بشكل واضح إلى الكابتن محمود الخطيب، أرى أن وجود إيهاب يمثل إضافة قوية لفريق كرة السلة. في النهاية، النادي الأهلي مؤسسة كبيرة تقوم على مبادئ وقواعد واضحة تطبق على الجميع، ونتمنى أن تنتهي الأمور بشكل يرضي جميع الأطراف."