"بينهم مباراة بيراميدز".. مواعيد مباريات الأهلي في شهر أغسطس
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب - يوسف محمد:
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية في بطولة الدوري المصري، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت.
وتقام مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري موسم 2025- 2026.
ويخوض النادي الأهلي، 4 مباريات في بطولة الدوري المصري، خلال شهر أغسطس الجاري، التي ستكون بداية من مباراة مودرن سبورت المقبلة.
وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الدوري خلال أغسطس الجاري كالتالي:
الأهلي ضد مودرن سبورت، السبت 9 أغسطس، 9 مساءً.
الأهلي ضد فاركو، الجمعة 15 أغسطس، 9 مساءً.
الأهلي ضد غزل المحلة، الإثنين 25 أغسطس، 6 مساءً.
الأهلي ضد بيراميدز، 30 أغسطس، 9 مساءً.
ويذكر أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري موسم 2024-2025، كما أنه يعد الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 45 لقب.
أقرأ أيضًا:
"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية
أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة
فيديو قد يعجبك: