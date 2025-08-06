مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"بينهم مباراة بيراميدز".. مواعيد مباريات الأهلي في شهر أغسطس

10:07 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (17)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (16)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد منتخب مصر للشباب
  • عرض 10 صورة
    الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية في بطولة الدوري المصري، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري موسم 2025- 2026.

ويخوض النادي الأهلي، 4 مباريات في بطولة الدوري المصري، خلال شهر أغسطس الجاري، التي ستكون بداية من مباراة مودرن سبورت المقبلة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الدوري خلال أغسطس الجاري كالتالي:

الأهلي ضد مودرن سبورت، السبت 9 أغسطس، 9 مساءً.

الأهلي ضد فاركو، الجمعة 15 أغسطس، 9 مساءً.

الأهلي ضد غزل المحلة، الإثنين 25 أغسطس، 6 مساءً.

الأهلي ضد بيراميدز، 30 أغسطس، 9 مساءً.

ويذكر أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري موسم 2024-2025، كما أنه يعد الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 45 لقب.

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الدوري المصري مباراة الأهلي ومودرن سبورت موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم