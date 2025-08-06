كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية في بطولة الدوري المصري، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري موسم 2025- 2026.

ويخوض النادي الأهلي، 4 مباريات في بطولة الدوري المصري، خلال شهر أغسطس الجاري، التي ستكون بداية من مباراة مودرن سبورت المقبلة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الدوري خلال أغسطس الجاري كالتالي:

الأهلي ضد مودرن سبورت، السبت 9 أغسطس، 9 مساءً.

الأهلي ضد فاركو، الجمعة 15 أغسطس، 9 مساءً.

الأهلي ضد غزل المحلة، الإثنين 25 أغسطس، 6 مساءً.

الأهلي ضد بيراميدز، 30 أغسطس، 9 مساءً.

ويذكر أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري موسم 2024-2025، كما أنه يعد الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 45 لقب.

