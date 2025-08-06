مباريات الأمس
بالصور.. كيف دعم لاعبو الأهلي الطفل "على" المصاب بالضمور العضلى؟

09:55 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

في لفتة إنسانية طيبة، حرص عدد من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي على دعم الطفل "علي" المصاب بمرض الضمور العضلي الشوكي.

حيث قام عدد من اللاعبين بنشر طرق التبرع لعلاجه عبر خاصية "ستوري" على حساباتهم الرسمية بموقع إنستجرام، استجابةً لاستغاثة والدته التي خرجت عبر مواقع التواصل تناشد الجميع لإنقاذ نجلها.

ويُعاني الطفل "علي" من مرض نادر وخطير يتطلب الحصول على حقنة علاجية قبل يوم 8 أغسطس الجاري، إذ تُعد بمثابة طوق النجاة لحالته، وتصل تكلفتها إلى ملايين الجنيهات، ما دفع الأسرة إلى إطلاق حملة تبرعات لإنقاذه قبل فوات الأوان.

على الجانب الآخر، يواصل الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دعم لاعبو الأهلي للطفل على الأهلي الطفل على النادي الأهلى أخبار الأهلي
