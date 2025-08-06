مباريات الأمس
بيراميدز يعلن سداد قيمة صفقة عبد الرحمن مجدي بالكامل

09:04 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، سداد القسط الأخير من صفقة انتقال عبد الرحمن مجدي المنضم من صفوف النادي الإسماعيلي.

وكان اللاعب انضم إلى بيراميدز مع انطلاق الموسم الماضي، لتنجح إدارة بيراميدز في سداد القسط الأخير البالغ قيمته 5 مليون جنيه للنادي الإسماعيلي، وذلك قبل أيام من موعده المحدد.

وأكد بيراميدز أن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع الناديين وحرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز، على الوقوف إلى جانب الإسماعيلي في هذه المرحلة.

عبدالرحمن مجدي بيراميدز صفقة عبدالرحمن مجدي الإسماعيلي الدوري المصري
