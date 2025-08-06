مباريات الأمس
رد عاجل من الإسماعيلي على حقيقة مقاطعة اللاعبين للمران الفريق

04:13 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

لاعبي الإسماعيلي

كتب- محمد خيري:

علق أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، على الشائعات المنتشرة بشأن مقاطعة اللاعبين لتدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال العجوز في تصريحات صحفية: "لا صحة لما نشر بشأن مقاطعة اللاعبين لتدريبات الفريق، اليوم، فجميع اللاعبين تدربوا بشكل مميز للغاية، وبذلوا أقصى جهدهم لتقديم مستوى مميز خلال مباراة بتروجت في انطلاقة الدوري".

وتابع: "على كل من ينشر تلك الأكاذيب تحري الدقة، خاصة وأن مثل هذه الأخبار هدفها إثارة البلبلة وتشتيت تركيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم".

وأضاف: "الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد، وأطالب جماهيرنا العظيمة بدعم اللاعبين في تلك الأوقات الهامة لتحقيق نتائج ترضي كل من ينتمي لقلعة الدراويش"

واستطرد: "الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي، يبذل قصارى جهده لظهور الفريق بشكل مميز خلال مباراته الأولى بالدوري أمام بتروجت، والجهاز بالكامل يتواجد على مدار اليوم داخل النادي للعمل على تقديم أفضل نسخة للفريق خلال الموسم الجديد".

وأتم: "جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم قبل انطلاق الموسم الجديد، وجميعهم في حالة تركيز كبيرة من أجل إسعاد الجماهير خلال الموسم الجديد".

الإسماعيلي الدوري المصري النادي الإسماعيلي أخبار الرياضة أحمد العجوز
