قبل ساعات من غلق القيد.. الغندور يكشف مفاجآت اليوم الأخير في الميركاتو

كتب- محمد خيري:

تحدث الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اليوم الأخير، في فترة الانتقالات المحلية.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.

وكتب "الغندور"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفاجآت في اليوم الأخير من الميركاتو المصري رحيل لاعبين و إعارة لاعبين و دخول لاعبين مكان لاعبين و وجود أجانب في الساعات الأخيرة".