مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

قبل ساعات من غلق القيد.. الغندور يكشف مفاجآت اليوم الأخير في الميركاتو

10:03 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اليوم الأخير، في فترة الانتقالات المحلية.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.

وكتب "الغندور"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفاجآت في اليوم الأخير من الميركاتو المصري رحيل لاعبين و إعارة لاعبين و دخول لاعبين مكان لاعبين و وجود أجانب في الساعات الأخيرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الغندور خالد الغندور نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم