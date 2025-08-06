قبل ساعات من غلق القيد.. حيلة الزمالك الأخيرة للتخلص من الجفالي

كتب - محمد خيري:

يسابق نادي الزمالك الزمن، للتخلص من التونسي أحمد الجفالي، ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في مركز الجناح، خلال الساعات الحالية، لتدعيم هجوم الفريق.

ويخوض أحمد الجفالي تدريبات فردية منفردة، ولم يحضر معسكر الإعداد، وخرج من حسابات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أنه هناك عددا من الاتجاهات تتم من أجل رحيل أحمد الجفالي قبل غلق باب القيد، وقيد لاعب أجنبي آخر بدلا منه.

الحل الأخير للتخلص من الجفالي

وأوضح المصدر، أن اللاعب ووكيله يتهربان من الخروج على سبيل الإعارة لأي نادي محلي، في ظل غضب اللاعب من طريقة التعامل معه حاليا وخرجه من التدريبات الجماعية للفريق.

واختتم المصدر، أن الزمالك يتجه للحل الأخير، وهو إعارته لأحد الفرق المحلية، وتحمل جزء من راتبه، أو فسخ عقده بالتراضي.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.