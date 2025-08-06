مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

يومان على البداية.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز

05:00 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الأهلي والزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أقل من 72 تفصلنا عن بداية منافسات الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث يُفتتح بمباراة وادي دجلة وبيراميدز يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل، بينما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أغسطس

- مودرن سبورت - السبت 9 أغسطس - 9 مساء

- فاركو - الجمعة 15 أغسطس - 9 مساء

- غزل المحلة - الإثنين 25 أغسطس - 6 مساء

- بيراميدز - السبت 30 أغسطس - 9 مساء

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر أغسطس

- سيراميكا كليوباترا - الجمعة 8 أغسطس - 9 مساء

- المقاولون العرب - السبت 16 أغسطس - 9 مساء

- مودرن سبورت - الخميس 21 أغسطس - 9 مساء

- فاركو - الثلاثاء 26 أغسطس - 9 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات الأهلي مباريات الزمالك أخبار الأهلي أخبار الزمالك الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل