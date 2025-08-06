يومان على البداية.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز

أقل من 72 تفصلنا عن بداية منافسات الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث يُفتتح بمباراة وادي دجلة وبيراميدز يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل، بينما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أغسطس

- مودرن سبورت - السبت 9 أغسطس - 9 مساء

- فاركو - الجمعة 15 أغسطس - 9 مساء

- غزل المحلة - الإثنين 25 أغسطس - 6 مساء

- بيراميدز - السبت 30 أغسطس - 9 مساء

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر أغسطس

- سيراميكا كليوباترا - الجمعة 8 أغسطس - 9 مساء

- المقاولون العرب - السبت 16 أغسطس - 9 مساء

- مودرن سبورت - الخميس 21 أغسطس - 9 مساء

- فاركو - الثلاثاء 26 أغسطس - 9 مساء