مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"الدباغ وألفينا".. تشكيل الزمالك الرسمي أمام وادي دجلة في الدوري

08:05 م الأحد 31 أغسطس 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعداداً لمواجهة وادي دجلة، المقررة في التاسعة من مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش"– حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا.

أما مقاعد البدلاء فجاءت كالتالي: مهدي سليمان، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، وناصر منسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك الزمالك ووادي دجلة وادي دجلة الدوري المصري أخبار الزمالك ماتش الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية