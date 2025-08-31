"الدباغ وألفينا".. تشكيل الزمالك الرسمي أمام وادي دجلة في الدوري

كتب - نهى خورشيد:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعداداً لمواجهة وادي دجلة، المقررة في التاسعة من مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش"– حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا.

أما مقاعد البدلاء فجاءت كالتالي: مهدي سليمان، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، وناصر منسي.