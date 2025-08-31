وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو سلبيًا مع ريد بولز

شارك المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي أساسيًا لأول مرة مع فريقه كولومبوس كرو خلال المباراة التي جمعته صباح اليوم الأحد بنظيره ريد بولز ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الأمريكي.

وخاض أبو علي 80 دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي إذ تم استبداله بنظيره النيجيري إبراهيم أليو.

المهاجم الفلسطيني الدولي كان قد شارك لمدة 34 دقيقة بقميص كولومبوس كرو في الجولة الماضية أمام نظيره نيو إنجلاند والتي انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف ولم يسجل أو يصنع كذلك مهاجم الأهلي السابق أي هدف.

ورفع التعادل رصيد فريق كولومبوس كرو إلى النقطة 46 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي بفارق الأهداف عن نظيره إنتر ميامي صاحب المركز السادس، فيما رفع التعادل رصيد فريق ريد بولز للنقطة 40 في المركز التاسع.

