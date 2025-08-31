مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو سلبيًا مع ريد بولز

04:28 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي أساسيًا لأول مرة مع فريقه كولومبوس كرو خلال المباراة التي جمعته صباح اليوم الأحد بنظيره ريد بولز ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الأمريكي.

وخاض أبو علي 80 دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي إذ تم استبداله بنظيره النيجيري إبراهيم أليو.

المهاجم الفلسطيني الدولي كان قد شارك لمدة 34 دقيقة بقميص كولومبوس كرو في الجولة الماضية أمام نظيره نيو إنجلاند والتي انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف ولم يسجل أو يصنع كذلك مهاجم الأهلي السابق أي هدف.

ورفع التعادل رصيد فريق كولومبوس كرو إلى النقطة 46 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي بفارق الأهداف عن نظيره إنتر ميامي صاحب المركز السادس، فيما رفع التعادل رصيد فريق ريد بولز للنقطة 40 في المركز التاسع.

اقرأ أيضًا:
سب عدم تواجد ريبيرو بمقر الأهلي رغم اجتماع الإدارة لحسم مصيره؟

رسميا.. أول إقالة في الدوري المصري بعد 5 جولات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي كولومبوس كرو الدوري الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية