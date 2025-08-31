مباريات الأمس
إعلان

سب عدم تواجد ريبيرو بمقر الأهلي رغم اجتماع الإدارة لحسم مصيره؟

03:30 م الأحد 31 أغسطس 2025
القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن سبب عدم تواجد المدير الفني الإسباني ريبيرو في مقر النادي الأهلي بالتزامن مع اجتماع حسم مصيره بالفريق الذي يعقده رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب اليوم الأحد مع لجنة التخطيط.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن ريبيرو لم يتواجد في مقر النادي الأهلي نظرًا لحصول الفريق على راحة لمدة 3 أيام في ظل التوقف الدولي.

نتيجة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

عقد ريبيرو مع الأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن العقد المبرم بين النادي الأهلي والمدرب الإسباني يتيح فسخ التعاقد دون دفع أي شرط جزائي إذ كان الأمر خلال الثلاثة أشهر الأولى من التعاقد.

الأهلي كان قد أعلن يوم 29 مايو 2025 التعاقد بصورة رسمية مع الإسباني ريبيرو لقيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر بعد فترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق وتوّج معه بلقب دوري الموسم الماضي.

نتائج الأهلي مع ريبيرو في الدوري

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

اقرأ أيضًا:
8 صور وفيديو لكواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي

مدرب تونس: لاعب ريال أوفييدو أخبرنا باقترابه من تمثيل منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو النادي الأهلي محمود الخطيب عقد ريبيرو
