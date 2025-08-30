كتب - محمد القرش:

قام الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عبر منصة "فيسبوك" بوضع صورة الحكم محمد معروف على نتيجة نهاية مباراتهم مع غزل المحلة.

وتعرض ثنائي الدراويش، عبد الكريم مصطفى وحسن منصور، للبطاقة الحمراء في الدقيقتين 26 و60.

وخسر الإسماعيلي من غزل المحلة بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بينما جاء الغزل سادسا برصيد 7 نقاط.

