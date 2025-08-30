مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

حساب الإسماعيلي يضع صورة الحكم محمد معروف على نتيجة مباراة غزل المحلة

11:32 م السبت 30 أغسطس 2025
    الإسماعيلي وغزل المحلة
background

كتب - محمد القرش:

قام الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عبر منصة "فيسبوك" بوضع صورة الحكم محمد معروف على نتيجة نهاية مباراتهم مع غزل المحلة.

وتعرض ثنائي الدراويش، عبد الكريم مصطفى وحسن منصور، للبطاقة الحمراء في الدقيقتين 26 و60.

وخسر الإسماعيلي من غزل المحلة بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بينما جاء الغزل سادسا برصيد 7 نقاط.

الإسماعيلي إسماعيلي وغزل المحلة
أخبار

الثانوية العامة

